"À l'instinct" : un téléfilm inédit avec Charlie Bruneau et Christopher Bayemi

Christopher Bayemi : l'acteur français qui monte

On le voit de plus en plus sur nos écrans, et pour cause, l'acteur est de plus en plus en tête d'affiche de fictions françaises. Sportif de haut niveau, Bayemi se tourne vers le théâtre suite à un accident lui empêchant de pratiquer sa passion. Après avoir incarné quelques petits rôles (Section de recherches, Moi, grosse, Éléonore), Christopher Bayemi obtient un rôle secondaire dans la saison 2 de Infidèle, adaptation française de Dr Foster.

On le revoit ensuite dans la saison 4 de Cassandre sous les traits de Benjamin Batelier. Il est finalement choisi pour porter le remake français de la série à succès Luther. C'est son premier premier rôle et le comédien se dit alors "honoré d'incarner un tel personnage". Le revoilà ensuite dans la mini-série J'ai Menti aux côtés de Camille Lou. Christopher Bayemi incarne aussi le docteur Bonnemain dans la série à succès HPI. il y donne la réplique à Audrey Fleurot, notre compatriote Bérangère McNeese, mais aussi Mehdi Nebbou et Bruno Sanches.

Aujourd'hui, c'est donc dans la peau d'un flic que l'on retrouve le comédien. Avec Charlie Bruneau, il porte À l'instinct, un téléfilm inquiétant et captivant.

À l'instinct, à voir samedi 28 janvier à 20h55 sur La Une et Auvio.