A l’instar des ministres et députés fédéraux, les parlementaires verront peut-être leur salaire baisser de 8%

En octobre dernier, le Premier ministre Alexander De Croo proposait de réduire de 8% le salaire des ministres.

Une mesure insuffisante pour la cheffe de groupe PTB à la Chambre, Sofie Merckx. Elle estime que la baisse du salaire sera compensée par 10% d’indexation automatique en janvier. "C’est de la poudre aux yeux. Alexander De Croo est le troisième chef d’État le mieux payé en Europe et le dixième au monde. Quand on vit avec un salaire de 10.000 € comme ministre ou 6.000 € comme député, on ne sent pas le coût des factures d’électricité. Le monde politique vit dans une bulle."