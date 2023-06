À l'instar de la Sibérie, l’histoire climatique mondiale écrit une nouvelle page incroyable avec des records de chaleur inquiétants

Cela se réchauffe de plus en plus vite si on monte vers les pôles

Si l’on peut actuellement parler d’un réchauffement global de la planète (par rapport à l’ère préindustrielle) de 1.15 °C en moyenne, cela fausse un peu la réalité puisque, les terres, par exemple, se réchauffent plus vite. En Belgique, autre exemple, la moyenne du réchauffement est de 2 °C. "Mais ce qu’il faut aussi savoir, c’est que c’est inégalement réparti en latitude", précise Cathy Clerbeaux, professeur en science de l’atmosphère et du climat à l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Cette spécialiste explique que "cela se réchauffe de plus en plus vite si on monte vers les pôles." Depuis que les observations sont réalisées, "l’augmentation de température va plus vite quand on va au nord du Canada, en Sibérie qui se trouvent près du pôle nord", précise celle qui est aussi échevine Ecolo à Watermael-Boitsfort.

Le phénomène d’amplification arctique

Autrement dit, cette région du globe près de l’hémisphère nord se réchauffe plus vite. Et cela est encore plus vrai pour les régions où l’on retrouve habituellement de la glace en raison du phénomène d’amplification arctique, explique toujours la professeure en science de l’atmosphère et du climat. Concrètement, là où habituellement la glace reflète les rayonnements du soleil, lorsque cette dernière fond, il y a une plus grande absorption du rayonnement solaire. "Ce qui amplifie encore le réchauffement." Cela explique pourquoi la région arctique se réchauffe plus rapidement.