A l'image de Travis Barker, le pop punk fait son grand retour !

Au début des années 2000, le pop punk faisait rage. Avec des paroles très légères sur des thématiques comme l’amour ou le mal-être, le genre avait tout pour séduire les ados. Alors qu’on le croyait mort et enterré, le pop punk fait son grand retour avec de nouvelles vedettes.

On ne peut parler de pop punk sans citer les artistes qui ont porté le genre durant sa période de gloire. Au début des années 2000, Blink-182, Green Day, The Offspring, Sum 41 ou encore Avril Lavigne en sont les figures de proue. Avec des thématiques comme l’amour et le mal-être, ils dominent MTV et sont placardés sur les murs des chambres d'ados du monde entier. Seulement, au milieu des années 2000, le pop punk connaît un déclin car son audience prend de l’âge. Et comme toute mode, il finit par s’éteindre.