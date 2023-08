A l'horizon 2032, l'agriculture produira moins de gaz à effet de serre que lors de la précédente décennie.

Plus de blé, plus de maïs mais aussi plus de soja et plus de viande de mouton et d'agneau... Voilà comment l'agriculture prévoit d'être plus productive pour nourrir 8,6 milliards d'êtres humains à l'horizon 2032. Si la facture énergétique de la production agricole augmentera logiquement, la dynamique sera moins forte qu'au cours de la précédente décennie.

A l'horizon 2032, la planète comptera 8,6 milliards d'êtres humains contre 7,9 milliards dix ans plus tôt. En l'espace d'une décennie, la population mondiale aura ainsi progressé de 0,8% en moyenne chaque année. Et même si cette croissance aura ralenti par rapport à la décennie précédente, nourrir autant d'hommes constituera un enjeu majeur de sécurité alimentaire. D'après un rapport long de 389 pages publié par l'OCDE et la FAO qui développent les perspectives agricoles pour la décennie à venir, la consommation alimentaire mondiale progressera de 1,3% par an en calories.