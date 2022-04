A l’heure où les banques ferment leurs agences, NewB s’installe dans le piétonnier liégeois

… mais c’est provisoire ! C’est juste pour trois semaines, jusqu’à la mi-mai. La banque NewB se veut éthique et durable, elle a passé ses premiers mois d’existence en ligne, sans nouer physiquement des contacts avec ses clients et ses coopérateurs. Elle entame donc une tournée : après Gand et avant Bruxelles, c’est dans le piétonnier du quartier Cathédrale qu’elle s’installe. Elle va occuper temporairement l’ancienne succursale d’une enseigne textile.

Pas de salle des coffres, donc, quelques guichets, mais, plus rare dans une institution financière, une scène, un bar, un piano, et un salon avec des fauteuils de seconde main, achetés aux Petits Riens. Pendant toute la durée de cette agence éphémère, un programme d’animation est prévu, avec des ateliers, des rencontres, des événements festifs. C’est une opération de communication, évidemment, avec l’objectif de continuer à fédérer l’économie sociale.