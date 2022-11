À l’Extrême-Orient russe, le peuple Évène, aux premières loges des conséquences du changement climatique

La thèse soulevée par cet essai de l’anthropologue française invite à s’inspirer des peuplades comme l’Even : il ne faut pas rester bloqué dans une réponse dualiste face au changement climatique. Il faut sortir de l’opposition entre collapsologues et technologues.

Selon Nastassja Martin, la mission qui incombe désormais à l’anthropologie est donc la suivante : revaloriser la pluralité des voix. "De ces lieux passés sous silence pendant toute la période coloniale et aujourd’hui, parce qu’ils ont déjà vécu de multiples catastrophes enchâssées, il faut leur redonner une voix au chapitre, pas parce qu’on va transposer leur nouvelle manière de vivre ici. Pas parce qu’on va refaire les mêmes choix qu’ils ont faits : évidemment qu’on ne va pas tous repartir en forêt. Mais c’est l’idée que déjà se décaler intérieurement et se rendre compte qu’il y a une pluralité de réponses et pas juste une réponse binaire, tout simplement, cela peut nous aider à être plus créatif et inventer notre propre forme de réponse".

De là à imaginer des Européens s’adresser au ciel et à la rivière pour faire face au réchauffement climatique comme le feraient ces peuplades ? "Et pourquoi pas" lâche l’anthropologue, qui veut laisser la porte ouverte à ce rapport au monde. "Une chose est sûre, c’est que les mondes, les ontologies, les rapports entre ces mondes et leur environnement, entre les humains et non humains, ne sont pas clos. C’est-à-dire qu’il n’y a pas eux là-bas et nous ici, comme si on était enfermé dans des cultures qui ne pourraient pas être perméables les unes aux autres. S’ils ont été perméables à la question de la modernisation, qu’ils chassent avec des fusils, se déplacent en bateau, braconnent pour survivre, savent ce qu’est l’argent, il n’y a aucune raison qui ferait que nous ne pourrions pas être perméables aussi à certaines formes de relations au monde qui ne sont pas les nôtres. Je pense que c’est une question qu’il faut laisser ouverte".