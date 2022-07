A l’étroit dans son nouveau bâtiment, Odoo s’étend à Louvain-la-Neuve et accentue son ancrage en Brabant wallon

Installée à Louvain-la-Neuve depuis moins d’un an, la célèbre entreprise Odoo, spécialiste des logiciels de gestion pour PME, va déjà s’étendre. Situé dans le parc scientifique de l’UCLouvain, le premier bâtiment de 5500 mètres carrés, où travaillent quelque 500 personnes, est trop petit. La société ne cesse de croître et d’embaucher, elle a donc besoin d’espace.

"Quand on a commencé la rénovation ici, c’est assez marrant, on se disait qu’on aurait de l’espace, qu’on n’avait pas à stresser, se souvient Céline Deroux, responsable des projets immobiliers d’Odoo. Et en fait, alors qu’on n’avait pas encore fini le bâtiment, on s’est rendu compte qu’il serait rempli très rapidement. Donc maintenant, dès qu’on lance un projet, on envisage déjà les options futures. Et le télétravail aide beaucoup, ça donne un peu de respiration par rapport aux capacités du bâtiment. Si à un moment on est un peu court, on peut augmenter le nombre de jours de télétravail."