À l’ère du streaming musical, le Walkman rêve de faire son grand retour.

Contrairement aux baladeurs des années 1980, le NW-A306 et le NW-ZX707 sont compatibles avec le Wi-Fi pour écouter de la musique en ligne via des plateformes de streaming ou en télécharger. L’économiseur d’écran de ces appareils est inspiré par la bonne vieille cassette audio, en clin d'œil au premier modèle de Walkman du groupe japonais.

Il faut dire que la "K7" est redevenue cool ces dernières années sous l’impulsion de films tels que les deux premiers volets des "Gardiens de la galaxie" et de séries comme "Stranger Things" et "13 Reasons Why". D’autres part, de nombreux artistes (Taylor Swift, Dua Lipa, The Weeknd, Justin Bieber...) sortent aussi leurs nouveaux albums dans ce format pour surfer sur la vague nostalgique.

Les baladeurs numériques pourront-ils profiter de cet engouement pour ces répliques d’un passé musical pas si lointain que cela ? Il est encore trop tôt pour le dire, bien que toutes les conditions soient réunies pour qu’ils s’imposent dans notre monde numérique. Les écouteurs filaires ont bien réussi à convaincre la génération Z avec leur humble charme vintage. Pourquoi pas leur ancêtre, le Walkman ?