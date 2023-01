A l'ère des réseaux sociaux, l'accessoire de mode devient le plus important.

Votre sac à main doit-il avant tout être pratique ou instagrammable ? Du sac pigeon aux stilettos flamants roses en passant par le sac façon maison de poupée, l'accessoire de mode fait sa révolution esthétique pour se hisser au rang de star des réseaux sociaux.

A l'heure où les tendances mode - et micro-tendances - se font et défont à la vitesse de la lumière sur les réseaux sociaux, les accessoires tentent de se distinguer par des esthétiques hors normes. Un concept gagnant-gagnant pour les marques et les consommateurs : les premières misent sur la viralité pour susciter le désir, les seconds sur les vues et likes générés par l'objet de leur désir.