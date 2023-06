"A L’école du doute" de Marc Romainville : comment armer la jeunesse face à la désinformation

Une méthode établie sur base d’un constat simple : internet est un incubateur idéal de la pensée approximative. Il profiterait de certaines de nos dispositions cognitives pour nous attirer dans les filets de la fake news jusqu’à ne plus savoir où se trouve la réalité. Pour Marc Romainville, l’école a plus que jamais cette mission cruciale de développer l’esprit critique des jeunes. Et pour y arriver le principe est simple, il faut comprendre les mécanismes de traitement de l’information numérique qui explique notre crédulité à son égard.

L’idée n’est pas la sienne mais celle de Gérard Bronner. Il affirme que pour faire prendre conscience aux élèves de leur erreur il faut leur montrer les mécanismes cachés derrière leur sensibilité à la désinformation. De cette idée, Marc Romainville écrit un livre qui invite véritablement à repenser la formation à l’esprit critique. Alors que de plus en plus de jeunes accordent une grande importance aux informations récoltées sur le web, l’auteur assure qu’il ne suffit plus de leur dire qu’elle est fausse pour qu’ils l’assimilent comme tel mais qu’il est nécessaire d’expliquer pourquoi et par quels mécanismes ils ont été abusés pour mieux les armer. Il serait de cette façon possible pour eux de développer une sorte d’immunité cognitive face à ses fake news qui ont pris beaucoup de place chez les jeunes.

Alors que les savoirs scolaires sont plus souvent que jamais associés à un monde d’expert qui ne dirait pas nécessairement la vérité. Il est primordial, pour l’écrivain, que chaque professeur accorde ce temps d’interrogation et de sensibilisation à l’esprit critique dans sa matière. Et ce afin de faire de ces jeunes des citoyens digitaux prudents et critiques.

Le livre de Marc Romainville est disponible aux éditions du puf depuis le 17 mai dernier.

Pour lire un extrait.