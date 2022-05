A l'école de la Cité Germinal, à Gilly, les classes se font aussi en forêt

A l'école de la Cité Germinal, à Gilly (Charleroi), les mercredis prennent des allures verdoyantes : la classe de Mme Valérie quitte l'école pour une matinée dans les bois. Un moment d'autant plus apprécié au vu des fortes chaleurs de ces derniers jours.

"Ils sont calmes, apaisés... Quand on rentre dans le bois, je peux obtenir le silence comme je n'ai jamais en classe. Et même nous, on est beaucoup plus calme" confie l'institutrice. Pour les bricolages, les éternelles feuilles en papier et colle... Et le reste vient de la forêt : feuilles, écorces, noisettes, bois... Et un terrain de jeu géant quand c'est l'heure de la récré.