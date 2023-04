À l'école, comment créer une culture positive autour des menstruations ?

Dans une école de Gosselies, par exemple, des élèves ont expliqué à leurs profs leur difficulté à s’acheter des protections périodiques. Elles en sont réduites à se fabriquer des tampons à base de bandelettes de tissu roulées, qu'elles lavent au savon le soir pour pouvoir les reporter le lendemain. Les profs ont été interpellées par le danger, le risque d’infection ou de choc toxique qu’il y a à utiliser ce type de solution improvisée. Le directeur a été très réceptif et des initiatives ont pu être mises en place.

Le sujet reste toutefois tabou, à l’école mais aussi à la maison. "Et c’est aussi un facteur de précarité, parce que quand on est ado, on n’a pas l’autonomie financière de s’acheter les protections dont on a besoin, si on n’en a pas parlé à ses parents", explique Valentine De Muylder.

Pourquoi cette discrétion ? Beaucoup d’adultes, beaucoup de parents ne sont pas à l’aise pour en parler. "L’information reçue à la maison varie très fort d’une famille à l’autre. C’est là que l’école a un rôle à jouer pour venir compléter l’information donnée à la maison".