À l’école, Akon prétendait faire partie de la royauté africaine

Lorsqu’il était scolarisé dans le New Jersey, Akon a prétendu être un prince africain. L’idée lui est venue après avoir regardé le film "Un prince à New York" avec Eddie Murphy.

Akon est né à St. Louis dans le Missouri. Sa famille a ensuite démangé dans le New Jersey mais elle a passé une grande partie de son enfance dans son pays d’origine, le Sénégal, qu’il considère comme sa maison.

Au micro de N.O.R.E et DJ EFN, le chanteur a avoué avoir menti sur son statut social durant sa scolarité dans le New Jersey. En effet, après avoir regardé le film "Un prince à New York" avec Eddie Murphy, Akon a eu l’idée de se hisser au sommet de l’échelle sociale en prétendant être un "prince africain". Un mensonge monté de toutes pièces pour une raison précise : se faire accepter. "J’ai utilisé l’excuse que j’étais un survivant parce que cela m’a fait me sentir mieux.", a-t-il déclaré, selon NME. "Mais il n’y avait pas de raison de survivre puisque mes parents étaient en fait très riches. Je vivais dans le New Jersey. Nous vivions dans une maison à trois étages, juste moi et mon frère aîné. Alors quand j’y pense, on s’ennuyait à mourir". Il a poursuivi : "Je pense avoir fait beaucoup de choix dans le but d’être accepté, vous savez. C’est comme ça que j’ai été impliqué dans toutes les choses dans lesquelles j’ai été impliqué, y compris les voitures parce que les voitures me faisaient me sentir spécial. J’étais jeune, je pouvais conduire avec les véhicules les plus élitistes et j’ai écrit ce scénario dans lequel j’étais un prince africain."

Visiblement, les bolides dans lesquels roulait l’interprète de "Belly Dancer" ont rendu son histoire crédible aux yeux de ses camarades : "Comme tous les deux mois je venais à l’école dans une voiture différente… Je me disais : 'Ouais, je suis un prince africain'. Et ils l’ont cru à cause des voitures dans lesquelles je conduisais !"