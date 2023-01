A l’avenir roulera-t-on tous en électrique ?

Les terres rares, ce sont 17 métaux aux propriétés intéressantes. On les retrouve principalement dans le moteur des véhicules électriques. Mais en fait, elles ne sont pas si rares que ça. On les trouve assez facilement : les réserves sont trois fois plus importantes que celle du cuivre et deux fois plus importantes que celle du zinc. Donc, aucune pénurie n’est à craindre avant très longtemps.

Plus problématique, c’est le lithium qu’on retrouve dans les batteries (et qui n’est pas une terre rare). Là, les besoins en lithium sont critiques: ils devraient être multipliés par six d'ici 2030 pour arriver à suivre la demande. Il faudra ouvrir 50 nouvelles mines. On en parle notamment en Alsace. Le lithium n’est pas une source inépuisable et il est cher: les prix explosent en ce moment, encore à cause de la guerre en Ukraine.

Il faudra donc trouver d’autres technologies alternatives de batteries, recycler ou acheter des voitures plus petites. Car sinon, il y aura là un vrai problème.