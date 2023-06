A l’assaut de la citadelle de Namur, surnommée la "termitière de l’Europe" par Napoléon

C’est en compagnie de Nicolas, un guide vraiment top, que nous partons à la découverte des entrailles de la forteresse. Le parcours débute devant un écran géant qui replace la citadelle dans son contexte historique, depuis le premier château en bois du 10e siècle au site touristique actuel en passant par le creusement des différents souterrains (la Médiane et Terra Nova n’auront plus de secrets pour vous) et les différentes phases de fortification. C’est passionnant tellement c’est bien présenté.

Après avoir observé la profonde citerne creusée dans la roche, nous entamons le parcours des souterrains jalonné de nombreux arrêts. A chaque fois, Nicolas nous explique un aspect différent avec le support de superbes projections animées sur les parois en pierre. C’est complet, vivant, instructif et truffé d’humour. Tout ce qu’on aime. Nous croisons également quelques personnages en fil de fer tressé au fil de nos pérégrinations le long des galeries bien éclairées.

" J’ai beaucoup aimé ces petites animations vidéo sur les murs. Ça illustre vraiment bien les explications du guide et c’est très bien fait ". Baptiste

On ne vous racontera pas tout, pour que vous puissiez découvrir par vous-mêmes, mais nous sommes sidérés d’entendre que les nobles de la cour de Louis XIV venaient assister aux combats du siège comme s’ils allaient au spectacle, confortablement installés à bonne distance pendant que les Français d’une part et une coalition hétéroclite de Hollandais, d’Espagnols, de Wallons et d’autres nationalités, d’autre part s’entretuaient pour la conquête ou la défense du lieu.