A l'arrêt depuis 2016, l’horloge du beffroi de Charleroi enfin réparée par des Carolos

Vincent Colin a lancé l’idée d’une réparation il y a quelques semaines. "Nous étions assis à la terrasse du café en face. Et on se disait que c’était quand même dommage de voir cette horloge à l’arrêt. Et pour la boutade, on s’est dit que peut-être, ce ne serait pas si difficile à réparer." Vincent a contacté son ami Jean, électronicien. Et ensemble ils ont décidé d’agir. Ils ont contacté la ville qui leur a donné accès au beffroi. L’échevin Xavier Desgain explique que "la ville a décidé de réparer cette horloge en même temps que le carillon mais vu que le beffroi est classé Unesco, ça prendra encore de longues années. Quand ces citoyens m’ont contacté, je me suis dit que c’était une très bonne idée et je les ai mis en contact avec l’électricien de la ville."