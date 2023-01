À l’armée, des instructeurs seraient violents avec les nouvelles recrues : c’est comme ça que ça se passe à l’armée ?

Du côté de Thimister, Stéphane nous partage son avis : "Dans le cadre de mon travail, je fréquente des jeunes qui se sont engagés à l’armée il y a quelques mois. Il y a un certain niveau d’humiliation, ils se font insulter et brimer. Quand on vous fait faire des pompes pendant une heure dans le froid et dans l’humidité, on n’entre pas dans un aspect pédagogique et formatif. Pour beaucoup, l’armée ne correspond pas à un rêve. Il faut endurcir ces jeunes, un militaire peut être amené à se retrouver dans des situations de guerre. Ils doivent pouvoir être résistants. Un formateur doit bousculer les jeunes car pour certains, la vie n’est que jeux vidéo et maman qui prépare à manger."