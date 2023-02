À l’approche du printemps, ça bouchonne dans les ateliers d’entretien de tondeuses à gazon

"Y a moyen de la récupérer rapidement ?" Probablement pas. Déposer sa tondeuse à l’entretien en cette période, c’est lui dire au revoir pour quelques semaines. Car vous n’êtes pas le seul à avoir eu cette idée à ce moment de l’année. L’approche du printemps donne des idées de jardinage… Les ateliers de réparation de tondeuses à gazon sont pris d’assaut.

À Estinnes, au magasin de vente et d’entretien Garden-Loisirs, on commence à manquer de place pour les entreposer. "On en a une centaine qui attendent leur tour. Entre l’hiver et la pleine saison, c’est le jour et la nuit, explique Johan Vancaneghem, administrateur de l’entreprise. ​​L’hiver, on a à peine deux machines qui entrent par semaine. Et hier, on a fait rentrer quinze tondeuses en une journée".