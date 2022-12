A l’approche des soldes, 9 commerçants sur 10 constatent une baisse du nombre de clients

Après les cadeaux de Noël, les commerçants préparent les soldes. Cette année, elles débutent le mardi 3 janvier. Avec une grande question : les clients seront-ils au rendez-vous ?

Crise énergétique et crise du pouvoir d’achat, de nombreux Belges doivent se serrer la ceinture. "Avec les factures de gaz et d’électricité qui ont explosé, je n’ai pas d’autre choix que d’acheter pendant les soldes. Je sais difficilement mettre de côté. On achète plus grand en prévision de l’hiver." Ce témoignage est loin d’être isolé. Et cette baisse de la consommation affecte directement les ventes des commerçants indépendants.

"60% des indépendants interrogés considèrent avoir encore 40% de stock, ce qui est relativement élevé"

"La consommation a baissé puisque neuf commerçants sur dix constatent qu’il y a moins de clients, qui en plus achètent moins", constate Christophe Wambersie, secrétaire général pour la Wallonie et Bruxelles du Syndicat neutre pour les indépendants.

Moins de clients, et donc plus de stocks. "60% des indépendants interrogés considèrent avoir encore 40% de stock, ce qui est relativement élevé", poursuit-il. Selon Christophe Wambersie, la météo joue aussi : "L’hiver étant relativement doux hormis peut-être une semaine plus froide, ce n’est pas non plus une saison qui a poussé à acheter des produits d’hiver".