A l’approche des fêtes du XV-août, la ville de Liège multiplie les points d’eau !

Comme chaque été, l’administration communale de Liège a ouvert une petite douzaine de points d’eau potable, en divers endroits. Mais c’est la semaine de tous les dangers apparemment, avec l’annonce d’une canicule pendant les réjouissances du XV août, qui drainent une foule considérable. Des mesures supplémentaires ont donc été prises. Là où l’association de gestion du centre-ville a installé des "terrasses" temporaires avec jeux et transats (Saint Paul, Carmes, et Neujean), des distributions d’eau vont être organisées pour lutter contre les plus fortes chaleurs, et ce, dès ce mercredi. En plus, le camion itinérant de la compagnie intercommunale CILE va se garer en Vinâve d’Ile, dès jeudi, et jusqu’au samedi.

Pour la suite, c’est évidemment dans le quartier d’Outremeuse que le dispositif va se déployer, afin de permettre à chacun de s’hydrater, indépendamment de la soif. En complément, des actions de sensibilisation du public vont être menées. Et une ligne téléphonique gratuite (0800/94000) est ouverte pour recueillir les demandes d’assistance, et d’envoyer, si nécessaire, une équipe mobile d’intervention. Pour les urgences vitales, la consigne reste d’appeler le 112.

Le conseil "d’éviter de sortir aux heures chaudes" risque cependant d’être fort difficile à suivre, pour les amateurs du cortège folklorique du lundi…