A l'approche de Pâques, les chocolatiers s'activent dans leurs ateliers

Dans l'atelier, l'odeur est alléchante, presqu'enivrante. 12.000 petits œufs par jour, et cela depuis un mois... On fait le compte: 400.000 petits œufs en chocolat sont déjà sortis des moules.

"C'est notamment la forme du petit œuf qui est agréable au toucher, au regard, et puis en bouche également" explique Jean Galler, boulanger-chocolatier. "Nous avons un chocolat blanc qui est très peu sucré. Généralement, le chocolat blanc, c'est entre 40 et 50% de sucre. Le nôtre, c'est 27% de sucre, donc très peu de sucre. C'est une très fine de chocolat. Le praliné, nous le réalisons nous-mêmes, de manière traditionnelle, on torréfie les noisettes, on caramélise le sucre, et puis on fait le praliné."

Tous les œufs sont faits à la main

Verts, rouges, bleus, les œufs sont colorés et surtout ils sont tout nus: pas d'emballage, pour respecter un maximum l'environnement: "Nous n'utilisons pas d'aluminium qui est assez polluant" poursuit Jean Galler. "Les œufs sont colorés naturellement avec de la carotte, de la betterave et des algues, ce qui prend beaucoup plus de temps puisqu'emballer des œufs avec de l'aluminium, ça se fait automatiquement. Ici, tous les œufs sont faits à la main."