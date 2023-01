À l’ancienne, glacée ou aux fruits, voici où trouver votre galette des rois (carte interactive)

Pour ceux qui ne sont pas les plus grands fans d’amandes, des variantes aux fruits existent pour le plaisir des petits et grands. Pour Fabian Hardy, boulanger-pâtissier à Beaufays, il s’agit d’une évolution logique. " En fonction des régions, on peut arriver sur des variantes totalement différentes, et même quitter le domaine de la galette frangipane et du feuilletage que nous connaissons ici en région liégeoise. Aujourd’hui, le temps et le goût des gens ont changé donc, à plusieurs endroits, on ajoute un ingrédient supplémentaire à la frangipane. Il s’agit parfois une confiture d’abricots, de framboises ou de pommes, car les gens demandent de plus en plus à sortir de ce qui était la tradition ", précise-t-il à RTC Liège.

À la pâtisserie Vereecke, créée en 1896 et installée depuis plus de 40 ans à Evere, on propose par exemple des galettes des rois pomme-frangipane, et ce durant tout le mois de janvier. Pareil à la boulangerie Arti’Délices où, en plus d’une possibilité de remporter divers cadeaux, vous pourrez commander la galette version pomme, et aussi la traditionnelle bien sûr !

Chez Blanche, qui compte plusieurs points en région liégeoise, on propose aussi des galettes des rois… au chocolat : Feuilletage au chocolat, frangipane au chocolat, ganache au chocolat noir… Et pourtant, la boulangerie assure qu’elle reste " légère et croustillante ". À tester au prix de 22 euros pour les plus gourmands !