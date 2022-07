A l’agonie financière, comment le FC Barcelone peut-il autant transférer ?

Avec l’arrivée de Robert Lewandowski, le FC Barcelone frappe à nouveau un grand coup sur le marché des transferts et renforce son équipe avec un vrai numéro 9 capable également de s’adapter au style voulu par les Blaugrana et Xavi. Mais comment le FC Barcelone peut-il se permettre d’autant dépenser pendant ce mercato alors que les finances du club sont à l’agonie ?

Raphinha pour 58 millions, Franck Kessié et Andreas Christensen arrivés libres et depuis ce samedi Robert Lewandowski pour 45 millions d’euros. Sans oublier la prolongation d’Ousmane Dembelé et la discrète arrivée de Pablo Torre. Le Barça a frappé déjà à coups de millions pour renforcer son équipe afin de retrouver son lustre d’antan.

Le souci, c’est que le club catalan est à l’agonie au niveau financier. On parle d’une dette de plus d’1,3 milliards d’euros. Alors comment le club a-t-il fait pour se renforcer et ne pas se faire rattraper par le gendarme du fair-play financier, mais aussi par la Liga, comme ça avait été le cas la saison passée ?

Tout simplement en cédant 10% de ses droits TV de la Liga pour les 25 prochaines années au fonds américain Sixth Street pour un montant d’environ 207,5 millions d’euros.

Avec cette manne financière importante, Xavi a donc eu ce qu’il voulait, à savoir des joueurs en plus pour pouvoir jouer les premiers rôles.

"Avec cette opération, le FC Barcelone génère une plus-value totale de 267 millions d’euros pour la saison en cours", a expliqué dans un communiqué le club catalan, qui ne devrait pas enregistrer de perte cette saison. Car si cet accord n’avait pas été conclu, le Barça "aurait terminé l’exercice financier de l’année avec une perte de 150 millions d’euros", affirme le quotidien sportif catalan Sport.