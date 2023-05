À l’abordage de la Marlette : Une journée nautique pleine de surprises au Royal SNEF Yachting Club

Merci au SPF Mobilité et Transports pour leur aide et collaboration dans le cadre de la campagne.

Le SPF Mobilité et Transports est responsable de tout ce qui est navigation de plaisance sur les eaux intérieures (canaux, fleuves, etc.). La navigation de plaisance est un domaine qui est très vaste et qui est assez peu connu en Wallonie. C’est pourquoi le SPF Mobilité et Transports organise au mois de mai la campagne #ensemblesurleau, le mois de la plaisance, pendant lequel tous les clubs qui veulent participer organisent des journées portes ouvertes, des démonstrations, à prix réduits ou gratuitement, pour faire découvrir tous les plaisirs nautiques et pour inciter le plus de monde à passer l’été sur l’eau.