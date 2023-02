A Kinshasa, plus d’un million de fidèles pour la messe du pape

François devait initialement se rendre mercredi après-midi à Goma, dans le Nord-Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda en proie à de nombreuses violences et à la résurgence du groupe armé M23 qui a conquis au cours des derniers mois de vastes pans du territoire.

Mais cette étape, qui figurait dans le voyage prévu en juillet 2022, puis reporté à cause des douleurs au genou du pape de 86 ans, a finalement été supprimée en raison des risques de sécurité, jugés trop importants.

Mercredi en fin d’après-midi, le pape prononcera son troisième et dernier discours de la journée devant des représentants d’œuvres caritatives. Il s’agit du quarantième voyage international de François depuis son élection en 2013, le cinquième sur le continent africain. Après Kinshasa, il rejoindra vendredi Juba, capitale du Soudan du Sud, plus jeune État du monde et parmi les plus pauvres de la planète.