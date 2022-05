A Kiev, les recrues apprennent à manier les armes, c’est l’entraînement en vue de la reconquête

Beaucoup d’autres, comme Iryna, ne savaient ni manier une arme ni poser un garrot et ont, pendant le siège de la capitale, surtout aidé à construire les barricades ou distribuer l’aide humanitaire.

Les soldats russes se sont désormais repliés sur le Sud et l’Est mais, anticipant un conflit qui s’étire, les autorités de Kiev forment à cadence accélérée ces nouvelles recrues afin qu’elles puissent, au besoin, partir affronter l’ennemi.

"On a des entraînements toutes les semaines et depuis mars, on a vu défiler entre 1000 et 1500 personnes", explique à l’AFP Mikhaïlo Chtcherbina, directeur adjoint des services de sécurité de la municipalité. "Ce serait un crime d’envoyer des gens non formés sur la ligne de front, il faut un minimum".

C’est d’autant plus important, qu’après "avoir surtout mené des opérations de défense, on commence à attaquer", poursuit-il, en référence au territoire grignoté autour de Kharkiv dans le Nord-Est. "On doit leur apprendre à libérer des villes."

Une chance

Perdue dans la forêt, à l’écart de la capitale, une ancienne colonie de "pionniers", la version soviétique du scoutisme, abrite leur formation.

En cinq jours, des garagistes, ouvriers en bâtiment, coiffeuses… apprennent à se mouvoir dans un terrain miné, à évacuer un blessé sous les balles, à tirer à l’arme automatique ou à s’exfiltrer par la fenêtre d’un bâtiment à étages.