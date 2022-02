A Kiev, les premiers soldats russes laissent des cadavres et du sang sur leur passage

Plus tôt dans la matinée, les forces ukrainiennes ont confirmé l’arrivée de blindés russes dans deux localités, Dymer et Ivankiv, respectivement à 45 et 80 km au nord-ouest de Kiev.

L’armée ukrainienne a assuré les avoir repoussés. Mais les forces russes arrivent aussi depuis le nord-est, et quelques heures plus tard, certains véhicules blindés russes étaient bien en action dans la capitale.

"Nous demandons aux citoyens de nous informer des mouvements ennemis, faites des cocktails molotov, neutralisez l’occupant !", a lancé dans un message le ministère ukrainien de la Défense aux habitants de la ville.

Mais l’étau de l’armée russe se resserre dangereusement sur la capitale ukrainienne, où de grandes avenues et des immeubles d’habitation densément peuplés laissent présager de combats sanglants si les forces russes décident de donner l’assaut.