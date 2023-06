À Jodoigne, le chantier de la nouvelle piscine a démarré

C'est donc parti pour deux ans de travaux. Après le hall sportif dont la livraison est attendue pour avril 2024, le chantier de la piscine est entré dans le vif du sujet, avec une conception assez innovante qui s'écarte des schémas classiques souligne Benoît Fasbender, architecte associé de l'atelier DDV à Nivelles :

"Ce bassin n'est pas conçu comme on pouvait le faire traditionnellement avec une cuve en béton et un carrelage et un faïençage qui généraient pas mal de soucis en termes de maintenance tout au long de sa vie, on a plutôt ici un système autoportant , complètement lisse, soudé sur place et qui nécessite beaucoup moins d'entretien".

Il y aura en réalité deux bassins, un "sportif" de 25 mètres sur 15, qui accueillera 6 couloirs de nage et un bassin d'apprentissage, plus ludique avec une profondeur adaptée aux plus petits.

Le budget, voté avant l'invasion de l'Ukraine semble tenir le cap; il est évalué à dix millions d'euros, financés par la Région, la Province et par la commune. On a bien entendu conçu l'ensemble de manière à être le moins vorace possible en énergie précise Jonathan Piret, le directeur général de la ville:

" Nous voulons être à la pointe en termes de durabilité et d'économies d'énergie, nous avons un chauffage biomasse, des panneaux photovoltaïques sur les toitures et l'ensemble des matériaux utilisés sont pensés en termes d'économies d'énergie".

Sur la plaine de la Gadale, le hall d'accueil et la cafétaria seront d'ailleurs communs aux deux infrastructures sportives.