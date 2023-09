A Jodoigne, le centre Fedasil devrait enfin être reconstruit en dur

Sur une ancienne base militaire, une dalle en béton, sans arbres, sans ombres, et des containers successifs. Il y a 20 ans, cette structure d'accueil devait être temporaire et héberger moins de deux cent demandeurs d'asile. Ils sont aujourd'hui plus de 450 et le provisoire est devenu définitif. Bien sûr, les résidents ont un toit, ils sont logés mais les conditions de vie ne sont pas toujours dignes. Il fait trop chaud en hiver, trop froid en été, les sols s'affaissent, les sanitaires se déglinguent, sans parler de l'intimité qui fait défaut. Ces manques peuvent favoriser l'émergence de tensions, à fortiori pour des publics déjà fragilisés par ailleurs.

Cela fait déjà plusieurs années que des projets sont dans les cartons pour remédier à cet état de fait. Des plans existent, des architectes ont déjà travaillé sur le projet. Cette fois, ils pourraient bien aboutir, même si ce n'est pas pour demain.