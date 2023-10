A Jeudi en Prime, Maxime Prévot (Les Engagés) propose plus de crèches et défend son projet centriste

Quand on demande à Maxime Prévot avec qui il souhaiterait gouverner, si au lendemain des élections de 2024, les Engagés étaient en position de retourner au pouvoir, le Président centriste reste prudent. En 2019, Maxime Prévot dit avoir respecté "le signal des électeurs qui nous avaient sanctionnés". En 2024, "je vais avoir la même écoute et le même respect pour le signal des électeurs", explique le Président des Engagés, en espérant que l’électeur, comme les personnalités qui rejoignent le parti, prendra "conscience du caractère vraiment novateur du projet que nous portons".

En bon centriste, Maxime Prévot ne ferme aucune porte, mais se différencie des formations politiques qui l’entourent, à gauche comme à droite. Le MR pourrait-il être un partenaire ? "Il y a une série d’éléments sur lesquels je peux me retrouver avec le MR dans les aspects socio-économiques, mais il y a aujourd’hui une tonalité qui n’est pas en phase avec mon ADN", répond Maxime Prévot. "Je ne suis pas socialiste non plus, parce que je n’aime pas une certaine forme, parfois d’assistanat", ajoute le Président des Engagés. "Et je ne suis pas Ecolo, alors que j’ai des convictions de transition écologique très forte, que les Engagés portent, mais en voulant être pragmatique et pas punitif", poursuit le président centriste qui dit "vouloir rassembler tout le monde".