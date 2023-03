A Ixelles, les taxis devraient bientôt récupérer le stationnement perdu à cause des arceaux vélo

Cela commence par une grosse colère ! Celle de la Febet (l’une des fédérations de taxis à Bruxelles) qui dénonce la suppression, le long de la place Flagey, d’un emplacement prévu pour le stationnement des taxis, au bénéfice d’arceaux pour le parking des vélos. "Ces arceaux pour vélo, c’est la goutte qui a fait déborder le vase", clame Khaled Ed Denghir, le président de la Febet. Selon lui, le nombre d’emplacements réservés aux taxis qui attendent une course, serait passé sur le territoire régional de 833 en décembre 2020 à 500 aujourd’hui. "On nous parle du plan Good Move, on prône les véhicules partagés, on est favorable aux taxis, mais dans la réalité, on en est loin !" Et selon lui, la mise en place de ces arceaux pour vélo en serait l’exemple.