A Ixelles, les dégonfleurs de pneus s’en prennent aux SUV pour défendre le climat

Ils souhaitent rester anonymes et se présentent comme des activistes engagés pour la justice sociale et climatique. Déçus par les manifestations en faveur du climat, par les sit-in, et le peu de résultats constatés, ils ont choisi de passer à un autre mode d’actions.

"Notre action consiste à "désarmer les SUV", à dégonfler les pneus mais de façon réversible puisque le pneu n’est pas endommagé. Notre action est non-violente et facile à mettre en œuvre par des citoyens qui ne voient pas l’intérêt de circuler dans un véhicule, plus lourd, plus polluant, dans une commune largement pourvue en transports en commun. Aujourd’hui, tout le monde doit pouvoir s’emparer de l’urgence climatique et agir d’une manière que certains jugeront peut-être radicale".

Ce mode d’action ne serait pas une spécialité bruxelloise. Il aurait démarré en Angleterre et plusieurs capitales européennes ont déjà constaté des "épidémies de pneus dégonflés".