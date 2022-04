À Ixelles, la librairie Pépite Blues vous propose de découvrir les trésors de l’afro-littérature

C’est dans le quartier de Matongé, à l’intersection de la rue Anoul et la rue Longue, que se situe Pépite Blues. Derrière ce nom intriguant se cache depuis avril 2019 une librairie dont la vocation est de mettre en avant l’afro-littérature.



“Je voulais partager des littératures que j’aime, et qu’on ne trouve pas partout” nous explique sa fondatrice, Celestina Jorge.



Dans ce lieu culturel accueillant, elle propose une sélection pointue de livres produits par des Africains, des Afro-Européens, des Afro-Américains, des Afro-Caribéens, et d’autres auteurs de la diaspora africaine. On y trouve des ouvrages dans différentes langues (français, anglais et néerlandais), et dans de multiples genres : il y a des essais, mais aussi des romans, des bandes dessinées et des livres pour enfants, tel que "Comme un million de papillons noirs" de Laura Nsafou.



Elle affectionne tout particulièrement cette dernière catégorie : “J’ai grandi à une époque où il n’y avait pas de livres pour enfants avec des personnes noires. Ce genre de manque a une influence sur notre rapport à nous-même et aux autres […] C’est important que tous les enfants puissent se voir dans l’espace public.”