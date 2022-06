A Ittre, les enfants bèrdèle in wallon en classe

Depuis les vacances de Pâques, les élèves de trois écoles communales d'Ittre apprennent donc la wallon. Le ouest wallon, celui que certains aînés utilisent encore dans l'entité. Lucas a 11 ans, comme ses camarades de cinquième, il a cours une heure par semaine et de son point de vue, cela a vraiment du sens : " Mon oncle et ma tante ainsi que mes grands-parents l'utilisent , du coup, je me suis rendu compte que je connaissais déjà plein de mots; c'est chouette , plus tard , si j'ai des enfants, je pourrai leur apprendre à mon tour". La transmission, voilà bien l'enjeu de ces leçons hebdomadaires. Préserver un patrimoine culturel et le léguer aux jeunes générations.