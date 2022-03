A Ittre, le CPAS s'organise pour accueillir dignement les réfugiés ukrainiens

Ils sont une cinquantaine de réfugiés ukrainiens à être arrivés ce week-end dans la commune d'Ittre. Beaucoup, on s'en doute, sont sans ressources et dans un premier temps, ce sont donc les familles qui les hébergent qui parent au plus pressé. Mais ici comme ailleurs, cet élan de solidarité a ses limites.

Dès que les formalités administratives seront en règle, ces personnes bénéficieront automatiquement du statut de protection temporaire, comme l'a décidé le Conseil de l'Union européenne. Elles pourront alors s'inscrire au registre des étrangers de la commune et recevoir une carte de séjour de type A pour une durée d'un an. Cette carte , c'est l'assurance de bénéficier de soins de santé, de pouvoir travailler, de recevoir le cas échéant une prime d'installation ainsi que l'équivalent du revenu d'intégration. Pour autant bien sûr que cela soit nécessaire.