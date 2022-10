A Incourt, les Héliotropes accueillent désormais les patients de jour comme de nuit

Ouvert en 2010, les héliotropes accueillent des patients adultes qui cumulent de très lourdes difficultés. Schizophrénie, psychoses, autisme avec des troubles psychiatriques associés. Ils partagent un lourd passé d'exclusion, leurs symptômes étant jugés trop envahissants pour pouvoir être pris en charge dans les structures prévues pour le handicap. Dans ce centre thérapeutique, on travaille leurs symptômes au travers d'une dizaine d'ateliers créatifs et thérapeutiques :

" Par exemple, quelqu'un dont le symptôme est la chute , on va travailler cette notion dans tous les ateliers; en lecture de contes, on va raconter que le Petit Chaperon rouge tombe, et par petits bouts, on arrive à des résultats. Le patient qui tombait le fait beaucoup moins parce que le symptôme de la chute s'est déplacé dans les ateliers." explique Nathalie Delvenne, la directrice.

Jusqu'à présent, ces activités étaient organisées en journée, jusque 16H30. Depuis lundi, les patients logent sur place dont un bâtiment flambant neuf , avec de grandes chambres et 3 espaces salons pour éviter les tensions entre pensionnaires.