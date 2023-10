A Huy, le téléphérique fonctionnera à nouveau dès avril 2024 et sera géré par la Ville

Après plus de 3 ans de chantier, la reconstruction du téléphérique de Huy touche à sa fin. Il ne fonctionnait plus depuis un dramatique accident d'hélicoptère en 2012. Le dossier a beaucoup patiné, mais bonne nouvelle, les touristes pourront à nouveau passer au-dessus de Huy dans quelques mois.

Le premier câble porteur vient d'être installé. La fin des travaux du téléphérique se rapprochent, comme l’explique Christophe Mayet, administrateur-délégué d'une des sociétés en charge de sa réhabilitation: "Nous sommes en cours de tirer le deuxième câble porteur. Ensuite viendra le câble tracteur. Le tout devrait être terminé aux alentours de la mi-novembre. Ensuite, une série d'essais et la pose des cabines sont prévus pour une réception provisoire du chantier aux alentours de fin janvier 2024."

Géré par la Ville

Alors, qui pour l’exploiter? Auparavant, c’était la Ville qui s’en chargeait. Elle a voulu trouver un repreneur privé, mais, malgré plusieurs appels, personne n'a convenu. "On a décidé de revenir à la formule ex ante, c'est-à-dire une exploitation du téléphérique par la Ville" explique Christophe Collignon, bourgmestre de Huy, "mais le téléphérique va être quasi automatisé, et on fait un appel à un privé avec une brasserie qui aura vue sur Meuse, avec un espace location de vélos puisqu'on arrive à la jonction de nos RAVeLS ici, et une exploitation du fort pour des espaces ludiques ou d'aventures pour lesquels on avait déjà eu des marques d'intérêt."

Prêt pour le printemps

L’équivalent de 4 temps plein et demi sera à pourvoir à la Ville pour s'occuper du téléphérique. Un téléphérique qui pourra à nouveau accueillir les touristes le 1er avril 2024, soit plus de 12 ans après son arrêt.