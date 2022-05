A Huy Laurine Corthouts quitte Ecolo pour le PS

Le mercato politique est ouvert à Huy. Une conseillère communale Ecolo devient socialiste. Laurie Corthouts explique qu’elle préfère construire avec la majorité plutôt que s’opposer avec Ecolo. Voilà pourtant dix ans que Laurie Corthouts naviguait avec les écologistes. "Au sein du conseil communal" se justifie la transfuge, "je me suis rendu compte que les projets qui étaient portés par la majorité [dans laquelle figure le PS ndlr] étaient des projets qui me convenaient. Dans l’opposition, j’étais là pour m’opposer alors que je voulais construire. Je savais qu’au PS la porte était ouverte, alors j’ai mis le pied dans la porte et j’ai décidé de partir avec eux."

Le PS, une affaire de famille

Les écolos hutois ne sont plus que six au conseil communal. Les socialistes eux, se renforcent d’une conseillère et seront désormais treize. Alors ? Trahison ? Laurie Corthouts vient du monde socialiste. Son oncle a été conseiller communal PS. Son cousin est bourgmestre PS d’une commune voisine. Chez Ecolo Huy, c’est la soupe à la grimace. Les verts hutois regrettent que leur ex-coprésidente ne leur ait pas parlé avant de partir "d’autant plus". Elle part avec un siège gagné sous la bannière écolo ajoutent-ils et "dans le contexte des dernières affaires qu’a connues le PS hutois". Rappelons qu’à la mi-mai, le chef de groupe PS, accusé d’enrichissement personnel, a démissionné du conseil communal de Huy.