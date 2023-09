A Huy, Emma a ouvert un espace d’accueil convivial pour lutter contre la solitude de nos aînés

Ce projet original n’est donc ni une maison de repos, ni un centre de jour : Emma ne prodigue pas des soins et ne donne pas des médicaments, mais se donne la mission de rompre la solitude de nos aînés et de soulager aussi un peu ceux et celles qui s’occupent de leurs proches au quotidien (les " aidants proches "). " Je me suis rendu compte que la société manquait cruellement d’aides pour les aînés. Je le vois dans mon quotidien : certaines personnes âgées continuent de sortir et d’avoir des activités, mais d’autres tombent très vite dans une sédentarité et s’isolent chez elles. De là, on arrive plus vite à sombrer dans une forme de démence ", développe Emma qui travaille dans le domaine social depuis plusieurs années.

Mais gérer un tel projet n’est pas sans difficulté. Emma continue d’ailleurs de travailler à mi-temps et ne reçoit pour le moment aucune aide, aucun subside. " Je suis très contente. J’ai fait des belles rencontres depuis le lancement de mon projet. Je reçois énormément d’encouragements. Malheureusement, c’est très dur financièrement – je finance moi-même cette association. Mais ce projet a du sens pour moi : j’y crois et je m’accroche. "

Car Emma vise aussi l’accessibilité de son service d’accueil, en n’imposant pas de tarifs excessifs : elle propose une carte annuelle de membre de 15 euros, puis chacun/chacune est invité/e à mettre ce qu’il/elle veut ou peut lors de son passage. " Les personnes âgées précarisées sont aussi les plus isolées. Si on veut les faire sortir de chez elles, je ne peux pas leur faire payer 15 ou 20 euros à chaque fois qu’elles viennent ici ", conclut Emma.

Les ateliers d’Emma sont ouverts mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 17h dans le centre de Huy. Plus d’informations sur le site internet.