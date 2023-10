À huit mois des élections, les fractures de l’opinion

Divisions partisanes

Une opinion encore divisée donc, et cette division est aussi partisane. En fonction du parti pour lequel on vote. Oui, ce sont les électeurs socialistes qui soutiennent le plus la mesure, ils sont 50% à la soutenir en Wallonie et à Bruxelles. Les électeurs Ecolo ne sont qu’un tiers à le faire, dans la moyenne donc. Par contre, au sein de la majorité, les électeurs du MR sont plus réticents que la moyenne, en Wallonie et surtout à Bruxelles. De quoi expliquer sans doute les hésitations de certains députés libéraux au moment du vote.

Par contre, on trouve l’opposition la plus franche, dans l’opposition. Signe que la mesure est perçue encore comme une mesure partisane. Du côté du PTB, ils sont 43% à s’y opposer. Chez Les Engagés, c’est là qu’on trouve la plus forte polarisation en interne. En Wallonie, les électeurs des Engagés sont les plus favorables à la mesure, 61%, mais par contre à Bruxelles, ils ne sont que 17%, un gouffre que l’on retrouve aussi chez Défi. Ces trois partis avaient critiqué la mesure avançant le souhait de se coordonner avec l’enseignement flamand.

Pouvoir d’achat et immigration

Autres enseignements de notre sondage, les priorités des électeurs. Le pouvoir d’achat arrive loin devant mais avec des différences régionales qui ne sont pas minces.