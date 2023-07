À Houston, une grande arche pour alimenter la ville en énergie

Le Texas mise de plus en plus sur les énergies renouvelables pour sortir peu à peu du pétrole. Dans cette optique, la ville de Houston va bientôt accueillir une grande œuvre d’art aux allures de ferme énergétique. Elle produira de l’électricité solaire grâce à des panneaux photovoltaïques.

Cette installation monumentale est intitulée "Arco del Tiempo" (Arche du Temps, en français). Comme son nom l’indique, elle prend la forme d’une arche futuriste de plus de trente mètres de hauteur. Elle est recouverte de panneaux solaires, qui produiront à l’avenir 400.000 kWh par an. Cela équivaut à peu près à la consommation annuelle de quarante foyers texans, selon l’association Land Art Generator, qui a participé à la conception de cette œuvre.

L’énergie produite par l’Arche reviendra en priorité au Talento Bilingue de Houston, un centre culturel latino situé près du parc Guadalupe Plaza, où sera érigée cette œuvre d’art publique. Cela permettra à l’établissement de ne pas avoir à payer la moindre facture d’électricité à l’avenir, comme l’a déclaré Robert Ferry, codirecteur de Land Art Generator, à Artnet News. De plus, l’électricité générée par l’Arche permettra également d’assurer l’éclairage du Guadalupe Plaza. En tout et pour tout, Land Art Generator estime que l’Arche produira plus de 12 millions de kilowattheures d’énergie propre et renouvelable "tout au long de sa vie".

Cette œuvre d’art utile est née de l’imagination de l’architecte allemand Riccardo Mariano. Sa forme est définie par le mouvement diurne du soleil dans le ciel de Houston tout au long de l’année, ce qui rappelle le fonctionnement d’un cadran solaire. Mais l’Arche ne marche pas réellement de la même façon que le plus vieux des instruments scientifiques puisque Riccardo Mariano a inversé le rôle du gnomon (tige verticale projetant l’ombre sombre). En effet, son Arche du Temps indique l’heure en projetant des faisceaux de lumière sur le sol à travers de grandes ouvertures, et non grâce à l’ombre solaire du gnomon. "Le Soleil est la source de la vie sur Terre et c’est ce à quoi j’ai pensé en concevant [cette œuvre d’art]", a-t-il déclaré à Artnet News.

L'"Arco del Tiempo" devrait voir le jour en 2024, même si la municipalité de Houston n’a pas encore communiqué un calendrier précis sur sa construction. Il viendra marquer le début d'"une nouvelle ère énergétique", selon le maire de Houston, Sylvester Turner. "La ville de Houston a toujours été à l’avant-garde de l’innovation énergétique et l’œuvre d’art "Arco del Tiempo" s’inscrit dans cette tradition, soulignant le rôle de Houston en tant que ville d’art et en tant que leader mondial de la transition énergétique", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Si le Texas est le ​​foyer historique de la production du pétrole aux États-Unis, cet État du Sud se veut aujourd’hui à la tête de la révolution des énergies renouvelables. Il hébergeait même la plus grande part de projets d’énergie renouvelable à destination d’entreprises commerciales et industrielles en 2022, d’après l’organisation American Clean Power.