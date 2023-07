A Houffalize, une nouvelle aire d'éveil musical à Houtopia

A Houffalize, Houtopia, la cité des enfants, accueille les familles tout au long de cet été avec des animations autour des cinq sens. Et la grande nouveauté, c'est une aire extérieure ouverte à l'éveil musical dès le plus jeune âge. Mais l’éveil sonore commence en fait dès l’accueil avec des sculptures sonores baptisé les arbres à sons et que l’on frotte avec les mains humides. Et puis, une fois la visite des espaces intérieurs terminée, cap sur la plaine de jeu et sur un espace à proximité de l’Ourthe, l’aire d’éveil musical se compose de différents instruments. David Kinsiger, anime les ateliers avec les enfants. "Il y a moyen de faire le chef d’orchestre et on essaie déjà de se répondre une note par personne ", explique-t-il. "On prend le temps d’être à l’écoute du son, de la nature, et puis petit à petit, construit quelque chose et on rajoute quelques éléments. Même s’ils ne restent pas très longtemps, les enfants ont envie d’essayer et quand les parents sont là aussi, c’est très chouette. Et alors que les enfants sont déjà partis, les grands ne veulent plus quitter ! " Pour la Directrice d’Houtopia, Delphine Didriche, " l’idée est de revenir à ses sensations, d’éveiller notre imaginaire, d’éveiller aussi la poésie à travers la musique. Des instruments en livre-accès et qui resteront là de manière permanente ! " L'atelier d'éveil musical d'Houtopia, c'est chaque jour à 13h30 et d'autres ateliers à la découverte des 5 sens jalonnent l'après-midi.