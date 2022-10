A Houffalize, les enfants découvrent le monde étrange et fascinant du temps

"Vis le tempo" c'est le nom de la toute nouvelle exposition proposée à Houtopia. Cette exposition interactive et sensorielle s'adresse aux enfants de maternelle et de primaire et les invite à explorer le temps avec leurs cinq sens, le tout sous la conduite d'une animatrice. Les enfants apprennent à utiliser des repères dans le temps, comme combien fait une minute. Ils découvrent le rythme des saisons ou celui des planètes. Une animatrice guide les enfants au travers de différents ateliers pendant une heure trente. " C’est au travers d’expériences et de manipulations ", précise Delphine Didriche, Directrice de Houtopia, "les enfants en arrivent à comprendre de quoi est fait le temps." Les premiers enfants à découvrir cette nouvelle exposition ont visiblement apprécié : " j’ai beaucoup aimé la présentation des planètes ", " moi j’étais dans le tunnel où on devait s’habiller très vite ", " la forêt et les arbres m’ont beaucoup plu ! " L’exposition incite aussi les enfants à prendre leur temps. On peut aussi prendre son temps pour visiter " Vis le tempo " puisque c’est à découvrir à Houtopia jusqu’au 28 juin 2024 ! Pendant les vacances scolaires, les familles auront droit à une version un peu raccourcie de l’animation.