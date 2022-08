A Houffalize, les apiculteurs privilégient l'abeille noire bien de chez nous

De plus, à la suite d’une étude réalisée il y a quelques années, il apparaît que l’abeille noire colonise à peu près 25% d’espèces florales en plus. Autrement dit, elle permet de conserver le patrimoine des fleurs. Et à Houffalize, la commune a bien compris l’enjeu puisqu’elle a donné un coup de pouce pour les nouveaux apiculteurs et offert un terrain pour les constructions de la section apicole. On vient d’un peu partout, dans les communes limitrophes, mais également d’ailleurs en Wallonie, pour faire féconder les colonies par les mâles d'abeilles noires. C'est pourquoi une station de fécondation a été construite dans le village de Wibrin ainsi qu’un rucher-école. Mais Jacques Delacollette et les autres passionnés ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers. Il faut sans cesse sensibiliser et convaincre les apiculteurs qui ambitionnent de venir s’installer dans la région avec d’autres espèces d’abeilles, de changer leur fusil d’épaule. La présence proche de races importées, pourrait remettre en question tout le travail mené depuis plusieurs années !