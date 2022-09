À Houdeng, les fans hennuyers de Remco Evenepoel sont sur un nuage

Il a passé une partie de la nuit devant la télé, dans le local du fan-club, pour suivre la victoire de Remco Evenepoel en Australie. Alors forcément, Marc a des petits yeux. Mais dans son t-shirt floqué aux initiales du prodige belge, il ne regrette pas de s’être levé tôt. "On a eu beaucoup d’émotions, nous confie-t-il. C’est comme d’habitude avec Remco, c’est incroyable."

Et pour ces supporters de la première heure, la fatigue n’empêche pas la fête. La victoire de leur champion, ils l’attendaient. "Une course d’un jour, ça reste une course d’un jour, mais quand on voit ce qu’il a fait, il était vraiment au-dessus du lot", sourit Fabien, le président du fan-club.