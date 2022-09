A Hong Kong, un habitant a été arrêté pour avoir joué l'hymne britannique à l'harmonica en hommage à Elizabeth II

Des milliers d'habitants de Hong Kong avaient fait la queue la semaine dernière devant le consulat britannique pour signer un livre de condoléances pour la reine, décédée le 8 septembre après 70 ans de règne.

Hong Kong a été une colonie britannique durant plus de 150 ans et, même si la place financière a été rétrocédée à la Chine en 1997, elle garde cet héritage gravé en elle, depuis les noms des rues et l'omniprésence de l'anglais jusqu'au système judiciaire.