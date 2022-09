À Hong Kong, le ministère des transports teste un nouveau feu rouge pour piétons

La technologie fait partie de notre quotidien et aujourd’hui, nous sommes de plus en plus souvent sur notre smartphone. À Hong Kong, le ministère des transports teste donc un nouveau feu rouge pour les piétons accros au téléphone, Tom Salbeth vous présente cette innovation qui fait le buzz sur le web.

Les piétons peinent à lever le nez de leur téléphone en rue, alors pour prévenir le risque d’accident et garantir la sécurité des personnes, le ministère des Transports de Hong Kong en Chine a décidé d’installer des feux piétons qui projettent la lumière à même le sol.

Quatre lumières complètent certains passages piétons de Hong Kong et ce, pour une durée de 6 mois. Les feux de signalisation disposent désormais de projecteurs diffusant une couleur rouge sur le trottoir. L’objectif étant d’attirer l’attention des piétons qui ont les yeux rivés sur leur smartphone et de les inciter à s’arrêter avant de traverser. Une fois que la lumière rouge disparaît, le feu piéton est passé au vert et ils peuvent traverser.

Cette année, à Hong Kong, les autorités ont constaté une augmentation des décès liés aux accidents de la route. Au cours du 1er semestre, 7 piétons auraient perdu la vie à des carrefours. Et parmi eux, 4 ne se seraient pas arrêtés au feu rouge car ils regardaient leur téléphone.

Cette initiative soulève tout de même quelques interrogations de la part des citoyens. En effet, certains pensent qu’à terme les usagers finiront peut-être par de nouveau ignorer la signalétique.