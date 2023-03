À Hong Kong, la nouvelle installation de JR jugée pas très Feng Shui

Très attendue, la foire Art Basel Hong Kong revient en force pour sa dixième édition. Pour marquer l’occasion, l’artiste français JR a été invité à installer une de ses œuvres monumentales sur le toit du centre commercial local Harbor City. Mais cette installation suscite quelques critiques.

La raison est pour le moins surprenante. Des consultants en Feng Shui et des cartomanciens affirment que cette gigantesque œuvre, intitulée "GIANTS : Rising Up", serait un mauvais présage pour la cité-État, d’après le magazine spécialisé Artnet News. Ce collage photographique en noir et blanc représente une plongeuse de haut vol semblant flotter dans les airs, non loin du port Victoria de Hong Kong. Un geste athlétique qui est "une invitation à décoller, à réaliser plus de choses", comme l’a expliqué JR dans un communiqué.

Cette fresque s’inspire d’une série d’installations, nommée "GIANTS", que le street-artiste français a installée tout autour de Rio de Janeiro, au Brésil, pendant les Jeux olympiques d’été de 2016. En hommage aux Mois des arts à Hong Kong, JR a fixé "GIANTS : Rising Up" sur des échafaudages en bambou, et non en métal comme à son habitude.

Une touche asiatique qui peine à convaincre les détracteurs du projet. Ces derniers ont partagé sur les réseaux sociaux leur désarroi vis-à-vis d’une installation artistique qui montre, selon eux, une plongeuse empalée sur des tiges de bambou. "Cela ne ressemble-t-il pas à quelqu’un qui serait tombé d’un immeuble en atterrissant sur un échafaudage de bambous, et dont le corps serait transpercé par les bambous ?", a demandé le maître de Feng Shui, Po Sin, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube et repérée par Artnet News.