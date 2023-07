A Hong Kong, la flamme de Bruce Lee ne s’éteint pas…

L’homme d’affaires W. Wong, habitant à Hong Kong, se souvient encore de ce jour de 1972, où il entendit les gamins de son quartier s’enflammer pour un personnage qui deviendra leur héros, et une légende. Son nom était Bruce Lee.

Ce maître d’arts martiaux dont les films lancèrent la vogue du kung-fu à travers le monde, fut l’un des premiers Asiatiques à connaître la célébrité à Hollywood où sa carrière fut stoppée par sa mort prématurée, il y a tout juste cinquante ans. A seulement 32 ans.

A Hong Kong, où Bruce Lee a passé son enfance et les dernières années de sa vie, ses fans encore nombreux organisent une semaine d’hommage avec expositions et ateliers consacrés aux arts martiaux. "Chaque enfant a besoin d’un modèle, et j’ai choisi Bruce Lee", confie à l’AFP M. Wong, 54 ans, qui dirige depuis trente ans le plus grand fan-club de la ville dédié à la star. "J’espérais que ma vie ressemblerait à celle du Bruce Lee que je voyais : beau, fort, aux grandes compétences en arts martiaux, une image héroïque".

Dans une salle de Wing Chun, un dérivé de kung-fu que Bruce Lee avait pratiqué avant d’inventer son propre style de combat, le Jeet Kune Do, la légende est vénérée tel un saint. Maître des lieux, Cheng Chi-ping, 69 ans, raconte à l’AFP que lui et ses membres avaient commencé l’entraînement sous l’influence de Bruce Lee. "Nous n’avons jamais pu égaler sa vitesse, sa force ou son physique", souligne-t-il.

L’aura de l’icône a continué à briller pour la génération suivante, explique Mic Leung, 45 ans, qui s’est entraîné dans cette salle et qui, à l’adolescence, collectionnait les cassettes vidéo du maître.